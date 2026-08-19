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tafsir: Sad 38:52
Sad
52
38:52
۞ وعندهم قاصرات الطرف اتراب ٥٢
۞ وَعِندَهُمْ قَـٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابٌ ٥٢
وَعِنْدَهُمْ
قٰصِرٰتُ
الطَّرْفِ
اَتْرَابٌ
۟
Dan di samping mereka (ada bidadari-bidadari) yang redup pandangannya dan sebaya umurnya.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَعِندَهُمۡ قَـٰصِرَ ٰتُ ٱلطَّرۡفِ﴾ حَابِسَات الْعَيْن عَلَى أَزْوَاجهنَّ ﴿أَتۡرَابٌ ٥٢﴾ أَسْنَانهنَّ وَاحِدَة وَهُنَّ بَنَات ثَلَاث وَثَلَاثِينَ سَنَة جَمْع تَرْب