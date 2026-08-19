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tafsir: Sad 38:51
Sad
51
38:51
متكيين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب ٥١
مُتَّكِـِٔينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَـٰكِهَةٍۢ كَثِيرَةٍۢ وَشَرَابٍۢ ٥١
مُتَّكِـِٕیْنَ
فِیْهَا
یَدْعُوْنَ
فِیْهَا
بِفَاكِهَةٍ
كَثِیْرَةٍ
وَّشَرَابٍ
۟
Di dalamnya mereka bersandar (di atas dipan-dipan) sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman (di surga itu).
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ مُتَّكِئِينَ فِيهَا }
على الأرائك المزينات، والمجالس المزخرفات.
{ يَدْعُونَ فِيهَا }
أي: يأمرون خدامهم، أن يأتوا
{ بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ }
من كل ما تشتهيه نفوسهم، وتلذه أعينهم، وهذا يدل على كمال النعيم، وكمال الراحة والطمأنينة، وتمام اللذة.