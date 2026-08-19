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tafsir: Sad 38:49
Sad
49
38:49
هاذا ذكر وان للمتقين لحسن ماب ٤٩
هَـٰذَا ذِكْرٌۭ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَـَٔابٍۢ ٤٩
هٰذَا
ذِكْرٌ ؕ
وَاِنَّ
لِلْمُتَّقِیْنَ
لَحُسْنَ
مَاٰبٍ
۟ۙ
Ini adalah kehormatan (bagi mereka). Dan sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa (disediakan) tempat kembali yang terbaik,
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ هَذَا }
أي: ذكر هؤلاء الأنبياء الصفوة وذكر أوصافهم،
{ ذكر }
في هذا القرآن ذي الذكر، يتذكر بأحوالهم المتذكرون، ويشتاق إلى الاقتداء بأوصافهم الحميدة المقتدون، ويعرف ما منَّ اللّه عليهم به من الأوصاف الزكية، وما نشر لهم من الثناء بين البرية.فهذا نوع من أنواع الذكر، وهو ذكر أهل الخير، ومن أنواع الذكر،
ذزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ } أي:
{ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ }
ربهم، بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، من كل مؤمن ومؤمنة،
{ لَحُسْنَ مَآبٍ }
أي: لمآبا حسنا، ومرجعا مستحسنا.