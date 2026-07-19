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Sad
46
38:46
انا اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ٤٦
إِنَّآ أَخْلَصْنَـٰهُم بِخَالِصَةٍۢ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ٤٦
اِنَّاۤ
اَخْلَصْنٰهُمْ
بِخَالِصَةٍ
ذِكْرَی
الدَّارِ
۟ۚ
Sungguh, Kami telah menyucikan mereka dengan (menganugerahkan) akhlak yang tinggi kepadanya yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (٤٦)
] وه ئهمانمان تایبهت كردووه بهوهی كه بیریان لای دونیا نهبووه بهڵكو تایبهت یادی قیامهتیان كردۆتهوهو كاریان بۆ قیامهت كردووهو خۆشهویستى دونیامان له دڵیان دهركردووهو خۆشهویستى قیامهت و بهههشتمان خستۆته دڵیانهوه.