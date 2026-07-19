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Sad
45
38:45
واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار ٤٥
وَٱذْكُرْ عِبَـٰدَنَآ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ أُو۟لِى ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَـٰرِ ٤٥
وَاذْكُرْ
عِبٰدَنَاۤ
اِبْرٰهِیْمَ
وَاِسْحٰقَ
وَیَعْقُوْبَ
اُولِی
الْاَیْدِیْ
وَالْاَبْصَارِ
۟
Dan ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu (yang tinggi).
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Al-Sa'di
О Мухаммад! Помяни добрым словом Наших искренних рабов - возлюбленного Аллаха Ибрахима, его сына Исхака и его внука Йакуба. Они обладали большой силой, которая позволяла им усердно поклоняться Всевышнему Аллаха, а также прозорливостью, благодаря которой они прекрасно разбирались в Его религии. Эти прекрасные качества свидетельствуют о том, что пророки Ибрахим, Исхак и Йакуб отличались знанием того, что может принести пользу, и праведными деяниями.