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Sad
39
38:39
هاذا عطاونا فامنن او امسك بغير حساب ٣٩
هَـٰذَا عَطَآؤُنَا فَٱمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍۢ ٣٩
هٰذَا
عَطَآؤُنَا
فَامْنُنْ
اَوْ
اَمْسِكْ
بِغَیْرِ
حِسَابٍ
۟
Inilah anugerah Kami; maka berikanlah (kepada orang lain) atau tahanlah (untuk dirimu sendiri) tanpa perhitungan.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Tafseer Jalalayn
وقلنا له ﴿هَـٰذَا عَطَاۤؤُنَا فَٱمۡنُنۡ﴾ أَعْطِ مِنْهُ مَنْ شِئْت ﴿أَوۡ أَمۡسِكۡ﴾ عن الإعطاء ﴿بِغَیۡرِ حِسَابࣲ ٣٩﴾ أَيْ لَا حِسَاب عَلَيْك فِي ذَلِكَ