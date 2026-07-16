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Sad
31
38:31
اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد ٣١
إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِىِّ ٱلصَّـٰفِنَـٰتُ ٱلْجِيَادُ ٣١
اِذْ
عُرِضَ
عَلَیْهِ
بِالْعَشِیِّ
الصّٰفِنٰتُ
الْجِیَادُ
۟ۙ
(Ingatlah) ketika suatu sore dipertunjukkan kepadanya (kuda-kuda) yang jinak, (tetapi) sangat cepat larinya,
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Al-Sa'di
Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 38:31 hingga 38:32
Это были превосходные лошади удивительной красоты. Аллах назвал их бьющими копытами, потому что, стоя на месте, они приподнимали одну из ног. Короли и правители больше других нуждаются в таких прекрасных животных, и поэтому Сулейман рассматривал лошадей и получал удовольствие от их прекрасного вида. Он продолжал наслаждаться этим зрелищем, пока солнце не скрылось за горизонтом, и земные удовольствия отвлекли его от вечерней молитвы и поминания Аллаха. Опомнившись, Сулейман горько пожалел о том, что произошло. Он решил восполнить собственное упущение и доказать, что ставит любовь к Аллаху превыше всего остального.