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tafsir: An-Naml 27:81
An-Naml
81
27:81
وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يومن باياتنا فهم مسلمون ٨١
وَمَآ أَنتَ بِهَـٰدِى ٱلْعُمْىِ عَن ضَلَـٰلَتِهِمْ ۖ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِـَٔايَـٰتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ٨١
وَمَاۤ
اَنْتَ
بِهٰدِی
الْعُمْیِ
عَنْ
ضَلٰلَتِهِمْ ؕ
اِنْ
تُسْمِعُ
اِلَّا
مَنْ
یُّؤْمِنُ
بِاٰیٰتِنَا
فَهُمْ
مُّسْلِمُوْنَ
۟
Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk orang buta dari kesesatannya. Engkau tidak dapat menjadikan (seorang pun) mendengar, kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami, lalu mereka berserah diri.
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[
وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ
] وه كهسێك كه كوێرهو له ڕێگای حهق لایداوهو نایهوێ تێ بگات ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- تۆ ناتوانی ڕێنمایی بكهیت و هیدایهتی بدهیت، چونكه هیدایهت به دهست خوای گهورهیه [
إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا
] تهنها تۆ ئهتوانی ئهو قورئانه بدهی به گوێی ئهو كهسانهی كه ئیمانیان به ئایهتهكانی ئێمه هێناوه [
فَهُمْ مُسْلِمُونَ (٨١)
] وه ئهوان موسڵمانن و ملكهچن بۆ خوای گهوره.