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tafsir: An-Naml 27:75
An-Naml
75
27:75
وما من غايبة في السماء والارض الا في كتاب مبين ٧٥
وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍۢ فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِى كِتَـٰبٍۢ مُّبِينٍ ٧٥
وَمَا
مِنْ
غَآىِٕبَةٍ
فِی
السَّمَآءِ
وَالْاَرْضِ
اِلَّا
فِیْ
كِتٰبٍ
مُّبِیْنٍ
۟
Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di langit dan di bumi, melainkan (tercatat) dalam Kitab yang jelas (Lauḥ Maḥfūẓ).
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (٧٥)
] وه هیچ شتێك نیه كه شاراوه بێ له ئاسمانهكاندا یان له زهویدا ئیلا له كتابێكی ئاشكرادا كه (لوح المحفوظ)ه ههر ههمووی تیا نووسراوهتهوهو كۆ كراوهتهوه.