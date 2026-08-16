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tafsir: An-Naml 27:67
An-Naml
67
27:67
وقال الذين كفروا ااذا كنا ترابا واباونا اينا لمخرجون ٦٧
وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَءِذَا كُنَّا تُرَٰبًۭا وَءَابَآؤُنَآ أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ ٦٧
وَقَالَ
الَّذِیْنَ
كَفَرُوْۤا
ءَاِذَا
كُنَّا
تُرٰبًا
وَّاٰبَآؤُنَاۤ
اَىِٕنَّا
لَمُخْرَجُوْنَ
۟
Dan orang-orang yang kafir berkata, "Setelah kita menjadi tanah dan (begitu pula) nenek moyang kita, apakah benar kita akan dikeluarkan (dari kubur)?
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Al-Sa'di
Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 27:66 hingga 27:67
Это - величайший порок и величайшее упущение неверных. Они не убеждены в том, что Последней жизни нет. Они просто ничего не знают о ней и опираются на бессмысленные предположения. Их знания о Последней жизни нельзя назвать ни глубокими, ни поверхностными, потому что это - не знания, а сомнения. Знание заканчивается там, где появляется сомнение, поскольку даже самое незначительное знание несовместимо с сомнением и неуверенностью. Однако положение неверных усугубляется тем, что они слепы к Последней жизни. По причине этой слепоты они не знают о Последней жизни и даже не предполагают о том, что она наступит. Они считают Последнюю жизнь невозможной и невероятной.