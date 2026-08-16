Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
tafsir: An-Naml 27:59
An-Naml
59
27:59
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون ٥٩
قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَـٰمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰٓ ۗ ءَآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ٥٩
قُلِ
الْحَمْدُ
لِلّٰهِ
وَسَلٰمٌ
عَلٰی
عِبَادِهِ
الَّذِیْنَ
اصْطَفٰی ؕ
ءٰٓاللّٰهُ
خَیْرٌ
اَمَّا
یُشْرِكُوْنَ
۟
Katakanlah (Muhammad), "Segala puji bagi Allah dan salam sejahtera atas hamba-hamba-Nya yang dipilih-Nya. Apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka persekutukan (dengan Dia)?"
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Al-Sa'di
О Мухаммад! Воздай хвалу своему Господу, который действительно заслуживает самой совершенной хвалы. Он обладает безупречными качествами: добротой, милосердием, справедливостью, мудростью. Благодаря этим качествам Он наказывает неверных и карает беззаконников, но некоторые из Его рабов избегают этого сурового возмездия. И среди них есть лучшие из лучших. Это - пророки и посланники, избранники Аллаха, Господа миров. Помолись же за них, дабы прославить их доброе имя и отдать дань уважения их высокому положению перед Аллахом. Пожелай им мира, то есть благополучия и чистоты. Они заслужили это, потому что сумели уберечь себя от зла и скверны и уберечь свои уста от недостойных высказываний о Всемогущем Господе. Затем Аллах велел спросить многобожников, превосходят ли вымышленные божества Всевышнего Господа. Это - риторический вопрос, который не нуждается в ответе. Аллах - великий Господь, обладающий совершенными качествами и безграничной милостью. А идолы, которых многобожники обожествляют наряду с Ним, имеют бесчисленное множество недостатков. Они не способны принести пользу или причинить вред ни себе, ни своим почитателям. Безусловно, Всевышний Аллах лучше тех, кому язычники поклоняются наряду с Ним. Затем Всевышний Аллах привел несколько доказательств того, что Он - Единственный Бог, достойный поклонения и обожествления. Он подробно разъяснил, что только поклонение Ему является истинным, тогда как поклонение творениям лживо и бесполезно.