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An-Naml 27:59 قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون ٥٩

Halaman 343 · Juz 19

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الْحَمْدُ
لِلّٰهِ
وَسَلٰمٌ
عَلٰی
عِبَادِهِ
الَّذِیْنَ
اصْطَفٰی ؕ
ءٰٓاللّٰهُ
خَیْرٌ
اَمَّا
یُشْرِكُوْنَ
۟
Katakanlah (Muhammad), "Segala puji bagi Allah dan salam sejahtera atas hamba-hamba-Nya yang dipilih-Nya. Apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka persekutukan (dengan Dia)?"
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Ibn Kathir (Abridged)

The Command to praise Allah and send Blessings on His Messengers

Allah commands His Messenger to say:

الْحَمْدُ للَّهِ

(Praise and thanks be to Allah,) meaning, for His innumerable blessings upon His servants and for His exalted Attributes and most beautiful Names. And He commands him to send peace upo

The Command to praise Allah and send Blessings on His Messengers

Allah commands His Messenger to say:

الْحَمْدُ للَّهِ

(Praise and thanks be to Allah,) m

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