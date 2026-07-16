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An-Naml
55
27:55
اينكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون ٥٥
أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةًۭ مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌۭ تَجْهَلُونَ ٥٥
اَىِٕنَّكُمْ
لَتَاْتُوْنَ
الرِّجَالَ
شَهْوَةً
مِّنْ
دُوْنِ
النِّسَآءِ ؕ
بَلْ
اَنْتُمْ
قَوْمٌ
تَجْهَلُوْنَ
۟
Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) syahwat(mu), bukan (mendatangi) perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu).
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Al-Sa'di
Как вы могли опуститься до этого? Неужели ваши желания настолько извращены, что вы предпочитаете вступать в половую связь с мужчинами через задний проход, который является местом выделения скверны и нечистот? Почему вы отворачиваетесь от сотворенных для вас женщин, к которым мужчины испытывают естественное влечение? Воистину, мир перевернулся в ваших глазах: вы одобряете мерзости и считаете отвратительными добрые деяния. Вы проявляете невиданную дерзость и осмеливаетесь преступать запреты Аллаха. Однако соплеменники святого пророка отказались прислушаться к его словам и внять его увещеваниям. Они не только не отреклись от грехов, но и начали противиться пророческим проповедям. Насколько искренним, добрым и честным был Лут по отношению к своему народу, настолько несправедливыми оказались многобожники по отношению к Божьему посланнику.