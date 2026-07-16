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An-Naml
46
27:46
قال يا قوم لم تستعجلون بالسيية قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون ٤٦
قَالَ يَـٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ ۖ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٤٦
قَالَ
یٰقَوْمِ
لِمَ
تَسْتَعْجِلُوْنَ
بِالسَّیِّئَةِ
قَبْلَ
الْحَسَنَةِ ۚ
لَوْلَا
تَسْتَغْفِرُوْنَ
اللّٰهَ
لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُوْنَ
۟
Dia (Saleh) berkata, "Wahai kaumku! Mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum (kamu meminta) kebaikan? Mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat?"
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Al-Sa'di
Почему вы охотно совершаете грехи и не желаете совершать праведные поступки, благодаря которым вы сумели бы привести в порядок свои мирские и религиозные дела. Воистину, никто не заставляет вас совершать грехи и злодеяния. Покайтесь в своем многобожии и неверии и попросите у Аллаха прощения. Быть может, вы будете помилованы. Помните о том, что Аллах не лишает Своей милости тех, кто совершает добрые дела, и покаяние также относится к этим прекрасным деяниям.