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An-Naml
33
27:33
قالوا نحن اولو قوة واولو باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تامرين ٣٣
قَالُوا۟ نَحْنُ أُو۟لُوا۟ قُوَّةٍۢ وَأُو۟لُوا۟ بَأْسٍۢ شَدِيدٍۢ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ ٣٣
قَالُوْا
نَحْنُ
اُولُوْا
قُوَّةٍ
وَّاُولُوْا
بَاْسٍ
شَدِیْدٍ ۙ۬
وَّالْاَمْرُ
اِلَیْكِ
فَانْظُرِیْ
مَاذَا
تَاْمُرِیْنَ
۟
Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa (untuk berperang), tetapi keputusan berada di tanganmu; maka pertimbangankanlah apa yang akan engkau perintahkan."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Al-Sa'di
Если ты решишь отвергнуть этого царя и не захочешь повиноваться ему, то мы готовы сразиться с ним. Очевидно, сабейские старейшины склонялись именно к этому решению, и если бы они убедили царицу в его правильности, то тем самым обрекли бы себя на погибель. Однако старейшины колебались и поэтому предложили царице самой принять окончательное решение. Они прекрасно знали, что она была рассудительной и благоразумной женщиной и заботилась о благополучии своего народа. Царица не хотела воевать и решила убедить своих приближенных в том, что война может иметь очень плохие последствия.