Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Baqarah
7
2:7
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ٧
خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰٓ أَبْصَـٰرِهِمْ غِشَـٰوَةٌۭ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌۭ ٧
خَتَمَ
اللّٰهُ
عَلٰی
قُلُوْبِهِمْ
وَعَلٰی
سَمْعِهِمْ ؕ
وَعَلٰۤی
اَبْصَارِهِمْ
غِشَاوَةٌ ؗ
وَّلَهُمْ
عَذَابٌ
عَظِیْمٌ
۟۠
Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka,
1
penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ
] خوای گهوره مۆری لهسهر دڵ و گوێیان داوه وه پهردهیهك لهسهر چاویانه، نه حهق ئهبینن نه حهق ئهبیستن نه حهق ئهچێته دڵیانهوه لهبهر ئهوهی بۆیان ڕوون بۆتهوهو خۆیان شوێنی نهكهوتوونه [
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٧)
] وه ئهوانه له ڕۆژی دوایی سزایهكی زۆر گهورهیان بۆ ههیه.