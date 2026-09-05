Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
tafsir: Al-Baqarah 2:68
Al-Baqarah
68
2:68
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذالك فافعلوا ما تومرون ٦٨
قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌۭ لَّا فَارِضٌۭ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَٱفْعَلُوا۟ مَا تُؤْمَرُونَ ٦٨
قَالُوا
ادْعُ
لَنَا
رَبَّكَ
یُبَیِّنْ
لَّنَا
مَا
هِیَ ؕ
قَالَ
اِنَّهٗ
یَقُوْلُ
اِنَّهَا
بَقَرَةٌ
لَّا
فَارِضٌ
وَّلَا
بِكْرٌ ؕ
عَوَانٌ
بَیْنَ
ذٰلِكَ ؕ
فَافْعَلُوْا
مَا
تُؤْمَرُوْنَ
۟
Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang (sapi betina) itu." Dia (Musa) menjawab, "Dia (Allah) berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, (tetapi) pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu!"
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ
] وتیان: ئهی موسی داوا له پهروهردگارت بكه بۆمان ڕوون بكاتهوه چۆن مانگایهك بێ [
قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ
] ئهگهر سهرهتا ههر مانگایهكیان بگرتایهو سهریان بڕیبایه ئهبوو، بهڵام خۆیان لهسهر خۆیان قورس و گرانیان كرد خوای گهوره مهرجی بۆیان دانا كه ئهفهرمووێ: مانگایهك بێت كه زۆر پیر نهبێت وه زۆر بچووكیش نهبێت كه نهزابێت و سكی نهكرد بێت [
عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ
] بهڵكو مام ناوهند بێ واته سكێ دوانی كردبێت [
فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (٦٨)
] دهی ئهوهی كه خوای گهوره ئهمرتان پێ ئهكات ئهمری خوای گهوره جێبهجێ بكهن، دیسان جێبهجێیان نهكردو لهسهر خۆیان قورستریان كرد.