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tafsir: Al-Baqarah 2:65
Al-Baqarah
65
2:65
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسيين ٦٥
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا۟ مِنكُمْ فِى ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا۟ قِرَدَةً خَـٰسِـِٔينَ ٦٥
وَلَقَدْ
عَلِمْتُمُ
الَّذِیْنَ
اعْتَدَوْا
مِنْكُمْ
فِی
السَّبْتِ
فَقُلْنَا
لَهُمْ
كُوْنُوْا
قِرَدَةً
خٰسِـِٕیْنَ
۟ۚ
Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat,
1
lalu Kami katakan kepada mereka, "Jadilah kamu kera yang hina!"
2
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Al-Sa'di
Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 2:64 hingga 2:65
О сыны Исраила! Помните о том, как Мы заключили с вами суровый завет. Мы устрашили вас и подняли над вами гору, а затем вам было велено крепко придерживаться Торы, усердно выполнять ее предписания и терпеливо повиноваться Аллаху. Вам было велено читать и изучать ниспосланное откровение, дабы вы остерегались наказания Аллаха и Его гнева и были богобоязненны. Однако вы отвернулись от этого ясного заверения и обрекли себя на величайшие муки, и если бы не милость Аллаха к вам, то вы непременно оказались бы в убытке.