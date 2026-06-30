৬ নং আয়াতের তাফসীর:
অত্র আয়াতে ও পরের আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা কাফিরদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।
কাফিরদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন:
(اِنَّ الَّذِیْنَ حَقَّتْ عَلَیْھِمْ کَلِمَةُ رَبِّکَ لَا یُؤْمِنُوْنَﮯ وَلَوْ جَا۬ءَتْھُمْ کُلُّ اٰیَةٍ حَتّٰی یَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِیْمَ)
“নিশ্চয়ই যাদের বিরুদ্ধে তোমার প্রতিপালকের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা ঈমান আনবে না, যদিও তাদের নিকট প্রত্যেকটি নিদর্শন আসে যতক্ষণ না তারা মর্মান্তিুক শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।”(সূরা ইউনূস ১০:৯৬-৯৭)
তাই বলে কাফিরদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়া থেকে বিরত থাকা যাবে না। কারণ আমাদের কাজ দাওয়াত দেয়া, হিদায়াত দেয়া নয়। হিদায়াত দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা। আমরা তাদেরকে ইসলামের দিকে পথ দেখানোর পর হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তা‘আলার কাছে দু‘আ করব।