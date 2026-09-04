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tafsir: Al-Baqarah 2:52
Al-Baqarah
52
2:52
ثم عفونا عنكم من بعد ذالك لعلكم تشكرون ٥٢
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥٢
ثُمَّ
عَفَوْنَا
عَنْكُمْ
مِّنْ
بَعْدِ
ذٰلِكَ
لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ
۟
Kemudian Kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥٢)
] له دوای ئهو هاوهڵ دانانهیش ئێمه ههر لێتان بووراین و لێتان خۆش بووین بهڵكو شوكرانهبژێری خوای گهوره بكهن.