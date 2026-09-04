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tafsir: Al-Baqarah 2:48
Al-Baqarah
48
2:48
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شييا ولا يقبل منها شفاعة ولا يوخذ منها عدل ولا هم ينصرون ٤٨
وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًۭا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍۢ شَيْـًۭٔا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَـٰعَةٌۭ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌۭ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ٤٨
وَاتَّقُوْا
یَوْمًا
لَّا
تَجْزِیْ
نَفْسٌ
عَنْ
نَّفْسٍ
شَیْـًٔا
وَّلَا
یُقْبَلُ
مِنْهَا
شَفَاعَةٌ
وَّلَا
یُؤْخَذُ
مِنْهَا
عَدْلٌ
وَّلَا
هُمْ
یُنْصَرُوْنَ
۟
Dan takutlah kamu pada hari (ketika) tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat
1
dan tebusan apa pun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَٱتَّقُوا۟﴾ خافوا ﴿یَوۡمࣰا لَّا تَجۡزِی﴾ فِيهِ ﴿نَفۡسٌ عَن نَّفۡسࣲ شَیۡـࣰٔا﴾ وهو يوم القيامة ﴿وَلَا تُقۡبَلُ﴾ بِالتَّاءِ وَالْيَاء ﴿مِنۡهَا شَفَـٰعَةࣱ﴾ أَيْ لَيْسَ لَهَا شَفَاعَة فَتُقْبَل {فَمَا لَنَا مِن شَـٰفِعِینَ} ﴿وَلَا یُؤۡخَذُ مِنۡهَا عَدۡلࣱ﴾ فِدَاء ﴿وَلَا هُمۡ یُنصَرُونَ ٤٨﴾ يُمْنَعُونَ مِنْ عذاب الله