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tafsir: Al-Baqarah 2:42
Al-Baqarah
42
2:42
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون ٤٢
وَلَا تَلْبِسُوا۟ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَـٰطِلِ وَتَكْتُمُوا۟ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٤٢
وَلَا
تَلْبِسُوا
الْحَقَّ
بِالْبَاطِلِ
وَتَكْتُمُوا
الْحَقَّ
وَاَنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ
۟
Dan janganlah kalian campuradukkan kebenaran dengan kebatilan
1
dan (janganlah) kalian sembunyikan kebenaran, sedangkan kalian mengetahuinya.
Tafsir
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Pelajaran
Refleksi
Jawaban
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العربية
Al-Sa'di
Всевышний запретил сынам Исраила смешивать истину с ложью и скрывать истину. Люди писания и знатоки богословия обязаны отличать правду от лжи и обнародовать истину, чтобы праведники увереннее следовали прямым путем, заблудшие вернулись на прямой путь, а упорствующие неверующие узнали истину и лишились возможности оправдаться собственной неосведомленностью. Аллах разъяснил свои знамения и ниспослал ясные предписания, чтобы люди могли отличить истину от лжи и распознать дорогу грешников. И если богословы помогают им в этом, то они становятся преемниками Божьих посланников и верными наставниками своих народов. Но если они сознательно смешивают истину с ложью, не различая между ними, и скрывают истину, которая им хорошо известна и которую им велено разглашать, то они становятся глашатаями Огненной Преисподней, поскольку в вопросах религии люди всегда берут пример со своих богословов. Пусть же богословы сами выбирают, каким путем им следовать!