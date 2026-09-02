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tafsir: Al-Baqarah 2:42
Al-Baqarah
42
2:42
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون ٤٢
وَلَا تَلْبِسُوا۟ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَـٰطِلِ وَتَكْتُمُوا۟ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٤٢
وَلَا
تَلْبِسُوا
الْحَقَّ
بِالْبَاطِلِ
وَتَكْتُمُوا
الْحَقَّ
وَاَنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ
۟
Dan janganlah kalian campuradukkan kebenaran dengan kebatilan
1
dan (janganlah) kalian sembunyikan kebenaran, sedangkan kalian mengetahuinya.
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[
وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ
] وه حهق و باتڵ تێكهڵ مهكهن و سهر له خهڵك مهشێوێنن و حهق مهشارنهوه كه ناردنی محمدو
صلی الله علیه وسلم
ئیمان هێنانه پێی [
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٤٢)
] له كاتێكدا كه ئهزانن محمد پێغهمبهری خوایه
صلی الله علیه وسلم
.