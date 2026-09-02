Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
tafsir: Al-Baqarah 2:41
Al-Baqarah
41
2:41
وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون ٤١
وَءَامِنُوا۟ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًۭا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓا۟ أَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهِۦ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِى ثَمَنًۭا قَلِيلًۭا وَإِيَّـٰىَ فَٱتَّقُونِ ٤١
وَاٰمِنُوْا
بِمَاۤ
اَنْزَلْتُ
مُصَدِّقًا
لِّمَا
مَعَكُمْ
وَلَا
تَكُوْنُوْۤا
اَوَّلَ
كَافِرٍۭ
بِهٖ ۪
وَلَا
تَشْتَرُوْا
بِاٰیٰتِیْ
ثَمَنًا
قَلِیْلًا ؗ
وَّاِیَّایَ
فَاتَّقُوْنِ
۟
Dan berimanlah kalian kepada apa (Al-Qur`an) yang telah Aku turunkan, yang membenarkan apa (Taurat) yang ada pada kalian, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kalian jual ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah, dan bertakwalah hanya kepada-Ku.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ
] وه ئیمان بێنن بهو كتابه كه قورئانی پیرۆزه بۆم دابهزاندوون كه بهڕاستدانهری تهورات و ئینجیله كه خۆتان پێتانه[
وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ
] وه مهبن به یهكهم كافرێك له بهنی ئیسرائیل كه كوفر بكهن به قورئانی پیرۆز یان به پێغهمبهری خوا
صلی الله علیه وسلم
[
وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا
] وه ئایهتهكانی من مهفرۆشن به نرخێكی كهم و بۆ دونیایهكی كهم (كه ئهگهر ههموو دونیایش بێت ههر كهمه) [
وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (٤١)
] بهتاك و تهنها تهقوای من بكهن و له من بترسێن.