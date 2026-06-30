Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Baqarah
4
2:4
والذين يومنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون ٤
وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْـَٔاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٤
وَالَّذِیْنَ
یُؤْمِنُوْنَ
بِمَاۤ
اُنْزِلَ
اِلَیْكَ
وَمَاۤ
اُنْزِلَ
مِنْ
قَبْلِكَ ۚ
وَبِالْاٰخِرَةِ
هُمْ
یُوْقِنُوْنَ
۟ؕ
dan mereka beriman kepada (Al-Qur`an) yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dan (kitab-kitab) yang telah diturunkan sebelum engkau,
1
dan mereka yakin akan adanya akhirat.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
] وه ئیمانیان بهو قورئانه پیرۆزه ههیه كه بۆ تۆ دابهزیوه وه بهو كتێبه ئاسمانیانهی تر كه بۆ پێغهمبهرانی پێش تۆ دابهزیوه باوهڕیان به ههمووی ههیه [
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٤)
] وه یهقینیشیان ههیه به ڕۆژی دوایی و ههموو ئهو شتانهی كه له ڕۆژی دواییدا ڕووئهدات.