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tafsir: Al-Baqarah 2:37
Al-Baqarah
37
2:37
فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم ٣٧
فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَـٰتٍۢ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٣٧
فَتَلَقّٰۤی
اٰدَمُ
مِنْ
رَّبِّهٖ
كَلِمٰتٍ
فَتَابَ
عَلَیْهِ ؕ
اِنَّهٗ
هُوَ
التَّوَّابُ
الرَّحِیْمُ
۟
Kemudian Adam menerima beberapa kalimat
1
dari Tuhannya, lalu Dia pun menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
{ فَتَلَقَّى آدَمُ }
أي: تلقف وتلقن, وألهمه الله
{ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ }
وهي قوله:
{ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا }
الآية، فاعترف بذنبه وسأل الله مغفرته
{ فَتَابَ }
الله
{ عَلَيْهِ }
ورحمه
{ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ }
لمن تاب إليه وأناب.
وتوبته نوعان:
توفيقه أولا, ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانيا.
{ الرَّحِيمِ }
بعباده, ومن رحمته بهم, أن وفقهم للتوبة, وعفا عنهم وصفح.