Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
tafsir: Al-Baqarah 2:34
Al-Baqarah
34
2:34
واذ قلنا للملايكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين ٣٤
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٣٤
وَاِذْ
قُلْنَا
لِلْمَلٰٓىِٕكَةِ
اسْجُدُوْا
لِاٰدَمَ
فَسَجَدُوْۤا
اِلَّاۤ
اِبْلِیْسَ ؕ
اَبٰی
وَاسْتَكْبَرَ ؗۗ
وَكَانَ
مِنَ
الْكٰفِرِیْنَ
۟
Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kalian kepada Adam!" Maka mereka pun sujud kecuali Iblis.
1
Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
] پهروهردگار ئهمری كرد به فریشتهكان كه كڕنۆشی ڕێزو ئیحترام بۆ ئادهم بهرن كه له شهریعهتی خۆماندا حهرام كراوه ئهم شته تایبهت بووه بهوانهوه [
فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٣٤)
] ههموویان سوجدهیان بۆ برد تهنها ئیبلیس نهبێ كه له جن بوو بهڵام زۆر خواپهرست و چاكهكار بوو لهناو مهلائیكهتهكاندا بوو ئهم سوجدهی نهبردو ڕهفزی كردو ڕهتی كردهوهو خۆی به گهوره زانی و وتی من لهو باشترم من له ئاگر دروستكراوم و ئهو له قوڕ، وه له زانیاری خوای گهوره ههبوو كه ئهمه كافر دهرئهچێ وه كافر بوو.