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tafsir: Al-Baqarah 2:33
Al-Baqarah
33
2:33
قال يا ادم انبيهم باسمايهم فلما انباهم باسمايهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ٣٣
قَالَ يَـٰٓـَٔادَمُ أَنۢبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ ۖ فَلَمَّآ أَنۢبَأَهُم بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّىٓ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ٣٣
قَالَ
یٰۤاٰدَمُ
اَنْۢبِئْهُمْ
بِاَسْمَآىِٕهِمْ ۚ
فَلَمَّاۤ
اَنْۢبَاَهُمْ
بِاَسْمَآىِٕهِمْ ۙ
قَالَ
اَلَمْ
اَقُلْ
لَّكُمْ
اِنِّیْۤ
اَعْلَمُ
غَیْبَ
السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ۙ
وَاَعْلَمُ
مَا
تُبْدُوْنَ
وَمَا
كُنْتُمْ
تَكْتُمُوْنَ
۟
Dia (Allah) berfirman, "Wahai Adam! Beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu!" Setelah dia (Adam) menyebutkan nama-namanya, Dia berfirman, "Bukankah telah Aku katakan kepada kalian, bahwa Aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan Aku mengetahui apa yang kalian nyatakan dan apa yang kalian sembunyikan?"
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ
] خوای گهوره فهرمووی: ئهی ئادهم ههموو ئهو ناوانهیان پێ بڵێ [
فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ
] كاتێك كه ئادهم ناوی ههموو شتهكانی پێ وتن [
قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (٣٣)
] خوای گهوره فهرمووی: ئایا من پێتانم نهووت كه من نهێنی ئاسمانهكان و زهوی ئهزانم، وه ئهوهی كه ئاشكرای دهكهن و دهریئهبڕن ئهویش ههر ئهزانم كه وتتان ئهمهی كه تۆ دروستی ئهكهیت ئاشوب ئهگێڕێ لهسهر زهوی و خوێن ئهڕێژێ، ئهوهیشی كه شاردووتانهوه ئهویش ئهزانم لهوهی كه ئیبلیس له نهفسی خۆیدا تهكهبورو لووتبهرزی شاردبۆوه.