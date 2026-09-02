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tafsir: Al-Baqarah 2:30
Al-Baqarah
30
2:30
واذ قال ربك للملايكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون ٣٠
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌۭ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةًۭ ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠
وَاِذْ
قَالَ
رَبُّكَ
لِلْمَلٰٓىِٕكَةِ
اِنِّیْ
جَاعِلٌ
فِی
الْاَرْضِ
خَلِیْفَةً ؕ
قَالُوْۤا
اَتَجْعَلُ
فِیْهَا
مَنْ
یُّفْسِدُ
فِیْهَا
وَیَسْفِكُ
الدِّمَآءَ ۚ
وَنَحْنُ
نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ
وَنُقَدِّسُ
لَكَ ؕ
قَالَ
اِنِّیْۤ
اَعْلَمُ
مَا
لَا
تَعْلَمُوْنَ
۟
Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah
1
di bumi". Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui."
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Всевышний поведал о том, как начиналось сотворение Адама, прародителя рода человеческого, и его превосходстве над многими другими творениями. Вознамерившись сотворить Адама, Всевышний Аллах сообщил об этом ангелам. Он сообщил им и о том, что собирается сделать его наместником на земле. Тогда ангелы сказали: «Господи! Неужели ты сотворишь того, кто будет распространять на земле нечестие, совершая грехи, и проливать кровь?» Эти слова являются примером упоминания частного после общего, поскольку кровопролитие также является формой нечестия. Тем самым ангелы подчеркнули тяжесть убийства и высказали предположение о том, что именно такими делами будут заниматься потомки Адама на земле. Наряду с этим они выразили свое почтение Аллаху и отметили, что Он бесконечно далек от всего дурного. Они упомянули о том, что поклоняются Аллаху самым безупречным образом, и восхваляют Его так, как это подобает Его величию и совершенству. А наряду со всем этим они освящают Аллаха. Существует мнение, что высказывание нукаддису лака означает «мы освящаем Тебя». Из этого следует, что ангелы считают Святым и Безупречным только Аллаха. Согласно другому толкованию, оно означает «мы освящаем себя ради Тебя». Из этого следует, что ангелы очищают свой нрав от дурных качеств посредством благородных качеств, питая любовь к Аллаху, испытывая страх перед Ним и возвеличивая Его. В ответ Всевышний Аллах сказал ангелам: «Мне известно об этом наместнике то, чего вы не знаете. Ваши слова опираются на ваши предположения, но Мне известно все сокровенное и очевидное. Я знаю, что сотворение этого наместника заключает в себе намного больше блага, нежели зла». Достаточно сказать, что среди потомков Адама Всемогущий Господь избрал пророков и правдивых праведников, павших мучеников и святых угодников, дабы показать Свои знамения всем творениям и предоставить человеку возможность сражаться на пути Аллаха и совершать другие обряды, на которые не способны остальные творения, дабы выявить посредством земного испытания добро и зло, которые скрываются в душах людей, и отделить Своих покорных рабов от Своих врагов, дабы выявить великое зло, которое сокрыто в душе Иблиса, и изобличить его порочные качества. В этом заключается мудрость сотворения человека, и даже часть этой мудрости является веским основанием для его сотворения.