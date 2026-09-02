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tafsir: Al-Baqarah 2:25
Al-Baqarah
25
2:25
وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هاذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون ٢٥
وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّـٰتٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا۟ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍۢ رِّزْقًۭا ۙ قَالُوا۟ هَـٰذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُوا۟ بِهِۦ مُتَشَـٰبِهًۭا ۖ وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌۭ مُّطَهَّرَةٌۭ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ٢٥
وَبَشِّرِ
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ
اَنَّ
لَهُمْ
جَنّٰتٍ
تَجْرِیْ
مِنْ
تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ ؕ
كُلَّمَا
رُزِقُوْا
مِنْهَا
مِنْ
ثَمَرَةٍ
رِّزْقًا ۙ
قَالُوْا
هٰذَا
الَّذِیْ
رُزِقْنَا
مِنْ
قَبْلُ ۙ
وَاُتُوْا
بِهٖ
مُتَشَابِهًا ؕ
وَلَهُمْ
فِیْهَاۤ
اَزْوَاجٌ
مُّطَهَّرَةٌ ۙۗ
وَّهُمْ
فِیْهَا
خٰلِدُوْنَ
۟
Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka (disediakan) surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi (buah-buahan) yang serupa. Dan di sana mereka (memperoleh) pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.
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Al-Sa'di
О Посланник! О верующие, продолжающие его дело! Обрадуйте тех, которые уверовали всей душой и совершают праведные деяния своим телом, подтверждая тем самым свою веру. Их добрые деяния являются праведными, потому что они приводят в порядок положения рабов, обеспечивают им благополучное существование в этом мире и преуспеяние в Последней жизни, избавляют их от бед и несчастий и превращают в праведников, заслуживающих Рая и нахождения вблизи Милостивого Аллаха. Посему обрадуй их вестью о том, что они попадут в Райские сады, в которых они найдут удивительные деревья и распрекрасные плоды, прохладную тень и пышные ветви. Райские сады потому и называются раем (джаннат), что они изобилуют тенистыми местами и доставляют удовольствие их обитателям. Под ними текут ручьи из воды, молока, меда и вина, и обитатели Рая направляют русла этих ручьев, куда пожелают. Ими орошаются райские деревья, на которых созревают самые разные плоды. Когда же они будут преподнесены обитателям Рая, те скажут: «Эти плоды подобны тем, что мы уже вкушали». Это значит, что все райские плоды обладают самыми замечательными качествами. Все они прекрасны и аппетитны, и там не встретишь плохих плодов. Оказавшись в Раю, праведники ни на мгновение не перестанут получать удовольствие, и прекрасные яства будут вечно доставлять им невиданное наслаждение. Существует мнение, что из этого аята следует, что райские плоды будут иметь одинаковые названия с земными, но будут отличаться от них по вкусу. Согласно другому толкованию, они будут походить на земные плоды по цвету, но будут отличаться от них по названию. Согласно третьему мнению, они будут походить друг на друга своими прекрасными качествами, доставляя праведникам одинаковое наслаждение и удовольствие. Очевидно, это толкование является наиболее правильным. После упоминания о райских горницах, яствах, напитках и плодах Всевышний Аллах поведал о райских супругах и охарактеризовал их самым прекрасным образом. Он назвал их супругами очищенными, но не упомянул недостатков, от которых они будут очищены и избавлены. А это значит, что они будут совершенно чистыми. У них будут чистый нрав, чистая плоть, чистые уста и чистые взоры. Их нравственность будет воплощена в их верную любовь к своим супругам, которые будут любить их так же за прекрасные качества, супружескую верность, изысканные манеры и восхитительные речи. Их плоть будет избавлена от менструаций, послеродовых кровотечений, спермы, мочи, испражнений, мокроты, слизи и неприятного запаха, а их облик будет прекрасным и совершенным. Они будут лишены пороков, недостатков и уродств. Это будут прекрасные и благородные супруги, чьи речи и взоры будут очищены от всего дурного. Они будут удерживать свои глаза от взоров на посторонних мужчин и свой язык - от порочных речей. В этом прекрасном аяте упоминаются те, кого следует радовать Благой Вестью, сама Благая Весть и причина, благодаря которой люди удостаиваются ее. Проповедниками, которые несут Благую Весть, являются посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и мусульмане, продолжающие его дело. Радовать этой Благой Вестью следует правоверных, совершающих благодеяния. Благой Вестью же является весть о Райских садах, описание которых приводится в этом откровении. Заслужить ее можно только благодаря правой вере и праведным деяниям, и другого способа для этого нет. Таким образом, Всевышний упомянул о величайшей Благой Вести, которую принес лучший представитель рода человеческого тем, кто совершает наилучшие из деяний. Из этого аята следует, что доставлять радость правоверным Благой Вестью и вдохновлять их на праведные поступки, упоминая награду за них и их полезные результаты, похвально. Тем более что это облегчает людям совершение праведных дел. Одним словом, самой важной Благой Вестью для человека является его обращение в веру и совершение им праведных поступков. Вслед за ней последует Благая Весть при расставании с мирской жизнью, после чего праведники обретут вечное блаженство. Боже, одари нас этой милостью!