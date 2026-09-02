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tafsir: Al-Baqarah 2:23
Al-Baqarah
23
2:23
وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين ٢٣
وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍۢ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍۢ مِّن مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٢٣
وَاِنْ
كُنْتُمْ
فِیْ
رَیْبٍ
مِّمَّا
نَزَّلْنَا
عَلٰی
عَبْدِنَا
فَاْتُوْا
بِسُوْرَةٍ
مِّنْ
مِّثْلِهٖ ۪
وَادْعُوْا
شُهَدَآءَكُمْ
مِّنْ
دُوْنِ
اللّٰهِ
اِنْ
كُنْتُمْ
صٰدِقِیْنَ
۟
Dan jika kamu meragukan (Al-Qur`an) yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad), maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.
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Rebar Kurdish Tafsir
{قورئان تەحەددا دەكات} [
وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ
] وه ئهگهر ئێوه گومانتان ههیه لهو قورئانه پیرۆزهی كه بۆ سهر عهبدی خۆمان كه محمده
صلی الله علیه وسلم
دامان بهزاندووه ئهوا تهنها هاوشێوهی سوورهتێكی قورئان بێننهوه ئهگهر وهكو كورتترین سوورهتیش بێت [
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٣)
] وه شایهت و پشتیوانهكانی خۆیشتان بێنن له غهیری خوا شایهتیتان بۆ بدات كه ئهمهی ئێوه هێناوتانهتهوه هاوشێوهی سوورهتێكی قورئانه ئهگهر ئێوه ڕاستگۆن.