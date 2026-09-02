Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
tafsir: Al-Baqarah 2:22
Al-Baqarah
22
2:22
الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ٢٢
ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًۭا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءًۭ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًۭا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًۭا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٢
الَّذِیْ
جَعَلَ
لَكُمُ
الْاَرْضَ
فِرَاشًا
وَّالسَّمَآءَ
بِنَآءً ۪
وَّاَنْزَلَ
مِنَ
السَّمَآءِ
مَآءً
فَاَخْرَجَ
بِهٖ
مِنَ
الثَّمَرٰتِ
رِزْقًا
لَّكُمْ ۚ
فَلَا
تَجْعَلُوْا
لِلّٰهِ
اَنْدَادًا
وَّاَنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ
۟
(Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia hasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا
] ئهو خوایهی كه ئهو زهویهی بۆ ئێوه كردووه به ڕاخهرو لهسهری جێگیر بوونه [
وَالسَّمَاءَ بِنَاءً
] وه ئهو ئاسمانهشی وهكو سهقفێكی پارێزراو بهسهر زهویهوه داناوه [
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ
] لهو ئاسمانهیشهوه بارانتان بۆ ئهبارێنێ بههۆی ئهو بارانهیشهوه له زهوی جۆرهها بهروبووم و بهرههمتان بۆ ئهڕوێنێ و بۆ دهرئهكات [
فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٢)
] دهی ئێوه هیچ هاوهڵێك بۆ خوای گهوره بڕیار مهدهن له كاتێكدا كه ئێوه ئهزانن ئهو كهسانهی كردووتانن به شهریك بۆ خوای گهوره ئهوان ئێوهیان دروست نهكردووهو زهویان بۆ ڕانهخستوون و ئاسمانیان بۆ ڕانهگرتوون و بارانیان بۆ نهباراندوون و ڕووهك و بهروبوومیان له زهوییهوه بۆ دهرنهكردوون و ئهزانن كه خوای گهوره شهریكی نیه.