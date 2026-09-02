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tafsir: Al-Baqarah 2:19
Al-Baqarah
19
2:19
او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين ١٩
أَوْ كَصَيِّبٍۢ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَـٰتٌۭ وَرَعْدٌۭ وَبَرْقٌۭ يَجْعَلُونَ أَصَـٰبِعَهُمْ فِىٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَٰعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ۚ وَٱللَّهُ مُحِيطٌۢ بِٱلْكَـٰفِرِينَ ١٩
اَوْ
كَصَیِّبٍ
مِّنَ
السَّمَآءِ
فِیْهِ
ظُلُمٰتٌ
وَّرَعْدٌ
وَّبَرْقٌ ۚ
یَجْعَلُوْنَ
اَصَابِعَهُمْ
فِیْۤ
اٰذَانِهِمْ
مِّنَ
الصَّوَاعِقِ
حَذَرَ
الْمَوْتِ ؕ
وَاللّٰهُ
مُحِیْطٌ
بِالْكٰفِرِیْنَ
۟
Atau seperti (orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, (menghindari) suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.
1
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
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Qiraat
Hadits
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Tafseer Jalalayn
﴿أَوۡ﴾ مَثَلهمْ ﴿كَصَیِّبࣲ﴾ أَيْ كَأَصْحَابِ مَطَر وَأَصْله صَيْوِب مِنْ صَابَ يَصُوب أَيْ يَنْزِل ﴿مِّنَ ٱلسَّمَاۤءِ﴾ السَّحَاب ﴿فِیهِ﴾ أَيْ السَّحَاب ﴿ظُلُمَـٰتࣱ﴾ مُتَكَاثِفَة ﴿وَرَعۡدࣱ﴾ هُوَ الْمَلَك الْمُوَكَّل بِهِ وَقِيلَ صَوْته ﴿وَبَرۡقࣱ﴾ لَمَعَان صَوْته الَّذِي يَزْجُرهُ بِهِ ﴿یَجۡعَلُونَ﴾ أي أصحاب الصيب ﴿أَصَـٰبِعَهُمۡ﴾ أي أناملهم ﴿فِیۤ ءَاذَانِهِم مِّنَ﴾ أَجْل ﴿ٱلصَّوَ ٰعِقِ﴾ شِدَّة صَوْت الرَّعْد لِئَلَّا يَسْمَعُوهَا ﴿حَذَرَ﴾ خَوْف ﴿ٱلۡمَوۡتِۚ﴾ مِنْ سَمَاعهَا كَذَلِكَ هَؤُلَاءِ إذَا نَزَلَ الْقُرْآن وَفِيهِ ذِكْر الْكُفْر الْمُشَبَّه بِالظُّلُمَاتِ وَالْوَعِيد عَلَيْهِ الْمُشَبَّه بِالرَّعْدِ وَالْحُجَج الْبَيِّنَة الْمُشَبَّهَة بِالْبَرْقِ يَسُدُّونَ آذَانهمْ لِئَلَّا يَسْمَعُوهُ فَيَمِيلُوا إلَى الْإِيمَان وَتَرْك دِينهمْ وَهُوَ عِنْدهمْ مَوْت ﴿وَٱللَّهُ مُحِیطُۢ بِٱلۡكَـٰفِرِینَ ١٩﴾ عِلْمًا وَقُدْرَة فَلَا يَفُوتُونَهُ