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Saba'
16
34:16
فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واثل وشيء من سدر قليل ١٦
فَأَعْرَضُوا۟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَـٰهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىْ أُكُلٍ خَمْطٍۢ وَأَثْلٍۢ وَشَىْءٍۢ مِّن سِدْرٍۢ قَلِيلٍۢ ١٦
فَاَعْرَضُوْا
فَاَرْسَلْنَا
عَلَیْهِمْ
سَیْلَ
الْعَرِمِ
وَبَدَّلْنٰهُمْ
بِجَنَّتَیْهِمْ
جَنَّتَیْنِ
ذَوَاتَیْ
اُكُلٍ
خَمْطٍ
وَّاَثْلٍ
وَّشَیْءٍ
مِّنْ
سِدْرٍ
قَلِیْلٍ
۟
Tetapi mereka berpaling, maka Kami kirim kepada mereka banjir yang besar
1
dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon Aṡl dan sedikit pohon Sidr.
2
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