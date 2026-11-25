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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 94
Asy-Syu'ara'
94
26:94
فكبكبوا فيها هم والغاوون ٩٤
فَكُبْكِبُوا۟ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُۥنَ ٩٤
فَكُبْكِبُوْا
فِیْهَا
هُمْ
وَالْغَاوٗنَ
۟ۙ
Maka mereka (sesembahan itu) dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.