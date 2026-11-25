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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 92
Asy-Syu'ara'
92
26:92
وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون ٩٢
وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ٩٢
وَقِیْلَ
لَهُمْ
اَیْنَ
مَا
كُنْتُمْ
تَعْبُدُوْنَ
۟ۙ
dan dikatakan kepada mereka, "Di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.