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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 194
Asy-Syu'ara'
194
26:194
على قلبك لتكون من المنذرين ١٩٤
عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ١٩٤
عَلٰی
قَلْبِكَ
لِتَكُوْنَ
مِنَ
الْمُنْذِرِیْنَ
۟ۙ
ke dalam hatimu (Muhammad) agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.