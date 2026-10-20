Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 187
Asy-Syu'ara'
187
26:187
فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين ١٨٧
فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًۭا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ١٨٧
فَاَسْقِطْ
عَلَیْنَا
كِسَفًا
مِّنَ
السَّمَآءِ
اِنْ
كُنْتَ
مِنَ
الصّٰدِقِیْنَ
۟ؕ
Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit, jika engkau termasuk orang-orang yang benar."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.