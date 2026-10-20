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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 179
Asy-Syu'ara'
179
26:179
فاتقوا الله واطيعون ١٧٩
فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٧٩
فَاتَّقُوا
اللّٰهَ
وَاَطِیْعُوْنِ
۟ۚ
maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku;
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.