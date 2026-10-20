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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 173
Asy-Syu'ara'
173
26:173
وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ١٧٣
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًۭا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ١٧٣
وَاَمْطَرْنَا
عَلَیْهِمْ
مَّطَرًا ۚ
فَسَآءَ
مَطَرُ
الْمُنْذَرِیْنَ
۟
Dan Kami hujani mereka (dengan hujan batu), maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.