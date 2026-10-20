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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 172
Asy-Syu'ara'
172
26:172
ثم دمرنا الاخرين ١٧٢
ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْـَٔاخَرِينَ ١٧٢
ثُمَّ
دَمَّرْنَا
الْاٰخَرِیْنَ
۟ۚ
Kemudian Kami binasakan yang lain.
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Tafsir Fathul Majid
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