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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 171
Asy-Syu'ara'
171
26:171
الا عجوزا في الغابرين ١٧١
إِلَّا عَجُوزًۭا فِى ٱلْغَـٰبِرِينَ ١٧١
اِلَّا
عَجُوْزًا
فِی
الْغٰبِرِیْنَ
۟ۚ
kecuali seorang perempuan tua (istrinya), yang termasuk dalam golongan yang ditinggal.
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