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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 169
Asy-Syu'ara'
169
26:169
رب نجني واهلي مما يعملون ١٦٩
رَبِّ نَجِّنِى وَأَهْلِى مِمَّا يَعْمَلُونَ ١٦٩
رَبِّ
نَجِّنِیْ
وَاَهْلِیْ
مِمَّا
یَعْمَلُوْنَ
۟
(Luṭ berdoa), "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari (akibat) perbuatan yang mereka kerjakan."
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.