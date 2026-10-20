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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 154
Asy-Syu'ara'
154
26:154
ما انت الا بشر مثلنا فات باية ان كنت من الصادقين ١٥٤
مَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌۭ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِـَٔايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ١٥٤
مَاۤ
اَنْتَ
اِلَّا
بَشَرٌ
مِّثْلُنَا ۖۚ
فَاْتِ
بِاٰیَةٍ
اِنْ
كُنْتَ
مِنَ
الصّٰدِقِیْنَ
۟
engkau hanyalah manusia seperti kami; maka datangkanlah suatu mukjizat jika engkau termasuk orang yang benar."
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Tafsir Fathul Majid
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