Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 153
Asy-Syu'ara'
153
26:153
قالوا انما انت من المسحرين ١٥٣
قَالُوٓا۟ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ١٥٣
قَالُوْۤا
اِنَّمَاۤ
اَنْتَ
مِنَ
الْمُسَحَّرِیْنَ
۟ۚ
Mereka berkata, "Sungguh, engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir;
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.