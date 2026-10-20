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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 149
Asy-Syu'ara'
149
26:149
وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين ١٤٩
وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًۭا فَـٰرِهِينَ ١٤٩
وَتَنْحِتُوْنَ
مِنَ
الْجِبَالِ
بُیُوْتًا
فٰرِهِیْنَ
۟ۚ
Dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah;
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