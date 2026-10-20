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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 137
Asy-Syu'ara'
137
26:137
ان هاذا الا خلق الاولين ١٣٧
إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٣٧
اِنْ
هٰذَاۤ
اِلَّا
خُلُقُ
الْاَوَّلِیْنَ
۟ۙ
(agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu,
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Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.