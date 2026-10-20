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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 136
Asy-Syu'ara'
136
26:136
قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين ١٣٦
قَالُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَٰعِظِينَ ١٣٦
قَالُوْا
سَوَآءٌ
عَلَیْنَاۤ
اَوَعَظْتَ
اَمْ
لَمْ
تَكُنْ
مِّنَ
الْوٰعِظِیْنَ
۟ۙ
Mereka menjawab, "Sama saja bagi kami, apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat,
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