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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 132
Asy-Syu'ara'
132
26:132
واتقوا الذي امدكم بما تعلمون ١٣٢
وَٱتَّقُوا۟ ٱلَّذِىٓ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ١٣٢
وَاتَّقُوا
الَّذِیْۤ
اَمَدَّكُمْ
بِمَا
تَعْلَمُوْنَ
۟ۚ
dan tetaplah kamu bertakwa kepada-Nya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.
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Tafsir Fathul Majid
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