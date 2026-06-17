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Asy-Syu'ara'
105
26:105
كذبت قوم نوح المرسلين ١٠٥
كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٥
كَذَّبَتْ
قَوْمُ
نُوْحِ
لْمُرْسَلِیْنَ
۟ۚۖ
Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Al-Sa'di
Народ Нуха отверг всех Божьих посланников. Это означает, что неверный, который отрицает хотя бы одного пророка или посланника, является неверующим во всех остальных Божьих избранников. Все пророки и посланники проповедовали единое учение, и поэтому отвержение одного из посланников является отвержением истины, проповедуемой всеми посланниками.